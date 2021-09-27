Adana'da milletvekili adayı eşi kabusu oldu! Gerçekler ortaya çıktı: Herkese korku saçıyor

2 kız annesi Tuğba Gökçe (31), 2020 yılının Temmuz ayında bir bakanlığa bağlı taşeron firmada çalıştığını iddia eden Mehmet Fettah Çiftçi (36) ile Ankara’da evlendi. Çiftin bu evlilikten geçen Şubat ayında Edis isimli bir erkek çocukları dünyaya geldi.