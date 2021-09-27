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Adana'da milletvekili adayı eşi kabusu oldu! Gerçekler ortaya çıktı: Herkese korku saçıyor

İhlas Haber Ajansı
Adana'da milletvekili adayı eşi kabusu oldu! Gerçekler ortaya çıktı: Herkese korku saçıyor

ADANA’da boşanmak istediği eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyen Tuğba Gökçe Çiftçi'nin anlattıkları şaşkına çevirdi.

Adana'da milletvekili adayı eşi kabusu oldu! Gerçekler ortaya çıktı: Herkese korku saçıyor

2 kız annesi Tuğba Gökçe (31), 2020 yılının Temmuz ayında bir bakanlığa bağlı taşeron firmada çalıştığını iddia eden Mehmet Fettah Çiftçi (36) ile Ankara’da evlendi. Çiftin bu evlilikten geçen Şubat ayında Edis isimli bir erkek çocukları dünyaya geldi.

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Adana'da milletvekili adayı eşi kabusu oldu! Gerçekler ortaya çıktı: Herkese korku saçıyor

İddiaya göre, genç kadın hamile kaldıktan kısa bir süre sonra eşinin söylediği gibi bakanlığa bağlı taşeron firmada çalışmadığını öğrendi.

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Adana'da milletvekili adayı eşi kabusu oldu! Gerçekler ortaya çıktı: Herkese korku saçıyor

Daha sonra ise çiftin evliliğinde tartışmalar başladı. Genç kadın eşinden boşanmak isteyince ‘ölüm’ tehditleri aldı ve şiddet gördü. 

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Adana'da milletvekili adayı eşi kabusu oldu! Gerçekler ortaya çıktı: Herkese korku saçıyor

Hamile olduğu için sessiz kalan genç kadın, geçen Aralık ayında ise eşinin kendisini aldattığını öğrendi.

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