Olay, dün öğle saatlerinde Yüreğir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Rim el-Ali, çocukları Yusuf ve Ayşe el-Ali'yi yanına alıp, kürtaj olmak için hastaneye gitti. Rim el-Ali, kürtaj olduğu sırada çocukları da annelerini doğum servisinde bekledi. İşlemin bitmesinin ardından Rim el-Ali, tuvalete gideceğini söyleyip, odadan çıktı.