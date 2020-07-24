Adana'da kurallara uyan yok! Bakan Koca vakaların arttığı iller arasında göstermişti

Bazı vatandaşlar maskesini takıp kurallara kısmen uyarken, çoğu vatandaş ise maskesini ya çenesinin altına indirerek ya da hiç takmayarak geziyor. Bu görüntüler virüsün yayılma hızının neden arttığını gözler önüne sererken endişe uyandırmaya devam etti.