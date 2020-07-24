Adana'da kurallara uyan yok! Bakan Koca vakaların arttığı iller arasında göstermişti
ADANA'da vakaların neden arttığını bu görüntüler gözler önüne serdi. Kentte adeta maskeden ve sosyal mesafeden eser yoktu. İşte işlek caddelerden yansıyanlar.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vakaların arttığı illerin içerisinde Adana'yı da göstermişti. Dünden sonraki ilk gün böyle oldu. Kentin en işlek yerleri olan Çakmak Caddesi, 5 Ocak Meydanı ve İnönü Parkı’nda vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması dikkat çekti.
Bir mağazanın açılmasını bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü.
Bazı vatandaşlar maskesini takıp kurallara kısmen uyarken, çoğu vatandaş ise maskesini ya çenesinin altına indirerek ya da hiç takmayarak geziyor. Bu görüntüler virüsün yayılma hızının neden arttığını gözler önüne sererken endişe uyandırmaya devam etti.
"Normalde takmaları lazım.."
Çarşı esnafından Tevfik Akay, “Maske takmamaları onların sorunu. Normalde takmaları lazım. İnsanlar yarı yarıya takmıyor. Takmayan herkes hem kendisi hem de bizler için risk oluşturuyor. Takmaları gerek” diye konuştu.