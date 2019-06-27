Adana'da 'Köyden İndim Şehire' filmi gerçek oldu

Kazıyı gece yapıyorlardı: Gözaltına alınan A.T. M.K. ve E.K. evin altında altın ve tarihi eser aradıklarını, kazıyı dikkat çekmemek için gece yaptıklarını, toprağı da çuvallar içinde evin bir odasına biriktirdiklerini söyledi.