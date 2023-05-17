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Adana'da korkunç kaza! Market duvarına daldı ortalık savaş alınana döndü: Tehlikeye aldırmadan böyle izlediler!

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Adana'da korkunç kaza! Market duvarına daldı ortalık savaş alınana döndü: Tehlikeye aldırmadan böyle izlediler!

Adana’nın Kozan ilçesinde çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 01 AGN 264 plakalı Numan Yavuz (26) yönetimindeki araç, önce park halindeki minibüse çarptı, ardından market duvarına çarparak durabildi. Hurdaya dönen araç içinde bulunan 5 kişi yaralanarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı gören ve duyan vatandaşlar olay yerine koşarken araçtan akan benzin nedeni ile polis ve itfaiye ekipleri sigara içen meraklı vatandaşları bölgeden güçlükle uzaklaştırdı.

Adana'da korkunç kaza! Market duvarına daldı ortalık savaş alınana döndü: Tehlikeye aldırmadan böyle izlediler!

Adana Kozan çevre yolunda saat 00.10’da meydana gelen trafik kazasında 01 AGN 264 plakalı Numan Yavuz yönetiminde bulunan ve içinde 4 kişi bulunan araç, park halindeki 01 Y 7210 plakalı minibüse çarptı, ardından market duvarına çarparak durabildi.

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Adana'da korkunç kaza! Market duvarına daldı ortalık savaş alınana döndü: Tehlikeye aldırmadan böyle izlediler!

 Kazada otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan Tolunay Ilgaz (21), Eren Benan Ergen, Yaşar Ergen (24) ve Mumin Can Ceylan (19)yaralanarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Adana'da korkunç kaza! Market duvarına daldı ortalık savaş alınana döndü: Tehlikeye aldırmadan böyle izlediler!

Kazayla beraber büyük bir fren ve çarpma sesi ile mahalleli sokağa döküldü. Araçtan akan benzin nedeni ile çevredeki vatandaşların sigara içmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri çevredeki vatandaşları güçlükle uzaklaştırmaya çalıştı.

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Adana'da korkunç kaza! Market duvarına daldı ortalık savaş alınana döndü: Tehlikeye aldırmadan böyle izlediler!

Polis ekipleri sık sık anons ederek vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalışırken yaralılara yardım eden vatandaşlar sigara ile kaza yerine yaklaşılmaması için bölgeye gelen meraklı kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı.

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