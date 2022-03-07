Adana'da kızının yanında babasını öldüren 3 zanlıya baskın! İkisi yakalandı biri intihar etti
ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde 1 kişiyi aracında silahla öldürüp kızını yaralayan 3 şüpheliden 2'si Mersin'de yakalandı, 1'i intihar etti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Şubat'ta Kaya Erkara'nın (37) Toros Mahallesi'ndeki evinin önünde otomobilinde silahla vurularak öldürülmesi, yanındaki kızı B. Erkara'nın da (6) yaralanmasıyla ilgili saldırının firari 3 zanlının Mersin'de olduğunu belirledi.
Mersin'e giden ekipler, şüphelilerin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Bu sırada zanlılardan 1'i silahla intihar etti, 2'si yakalandı.
Gözaltına alınan 2 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayın geçmişi
Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, 6 Şubat'ta kızı B. Erkara'nın da bulunduğu 01 AGC 447 plakalı otomobiliyle evine giden Kaya Erkara konutlarının bulunduğu siteye aracıyla girdiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.