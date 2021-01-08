Adana'da 'kızının satıldığını' duydu o eve gitti! Sonrası korkunç saçlarını yoldan topladı
ADANA'da kayıp kızını aramak için evden dışarı çıkan anne, kızının aynı yaşlardaki 2 kız kardeş tarafından bir erkeğe satıldığı şeklinde duyum aldı. O kızların evine giden anne; feci şekilde darbedildi, saçları yolundu.
Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir hafta önce Y.Y.(14) adlı kız çocuğu kayboldu. Anne Derya Durukan (35) kızını aramaya başladı. Kız çocuğunun en son Y.K. (16) ve E.K. (17) isimli kız kardeşler ile görüldüğünü ve bu kişiler tarafından Şakirpaşa Mahallesi'nde bir erkeğe satıldığı öne sürüldü.
Bunu öğrenen anne kızını bulmak için kız kardeşlerin evine gitti. Eve giden Derya Durukan, kapıya çıkan kız kardeşlere ve anneye kızının nerede olduğunu sordu.
Onu sorunca...: Kız çocukları Y.Y.’nin nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. Bunun üzerine engelli genç kadın kızının iki kız tarafından Şakirpaşa’da bir erkeğe satıldığı bilgisi olduğunu bunun doğru olup olmadığını sordu.
Engelli kadın bu soruyu sorunca kız çocuklarıyla arasında tartışma çıktı. Tartışmaya iki kız çocuğunun annesi Dilek D. de (43) katılınca kavga çıktı. İki kız çocuğu ve anne engelli kadını darp etti.