Adana'da kış öncesi son kanyon sefası! 12 kilometre yürüyüp iplerle ulaştılar
ADANA'da su sporları ile ilgilenen grup sezonun son kanyon sefasını gerçekleştirdi. Cocakdere'de gerçekleştirilen yürüyüş buz gibi akan suyla birlikte şehir stresinden uzaklaştırdı.
Bolkar dağları milli park sahası içerisinde gerçekleşen 12 kilometrelik patika, orman ve dere içi yürüyüşüne Mersinli doğaseverler de katıldı.
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Orman dokusu, görsellik ve buz gibi akan Piynarlıbük Deresi'nde yürüyen doğa tutkunları sezonun son sulu parkurunda derede oluşan doğal havuzların serin sularında yüzmenin keyfini çıkardı.
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Dere geçişlerini ip emniyeti yardımıyla yapan doğaseverler hem adrenalin yaşadı hem de kanyon görüntüsüne hayran kaldı.
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4 saatlik bir yürüyüşün ardından mola yerinde yorgunluk gideren kulüp üyeleri, doğayla baş başa kalmanın keyfini yaşadı.
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