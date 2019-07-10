Adana'da karısını ve kayınpederini öldüren astsubayın ifadesi ortaya çıktı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta meydana geldi. Astsubay Ertuğrul Güçlü, 4 aylık eşi Büşra ile birlikte kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evine gitti. Burada, Ertuğrul Güçlü ile eşi ve ailesi arasında tartışma çıktı.