Adana'da karısını ve kayınpederini öldüren astsubayın ifadesi ortaya çıktı
ADANA'da, astsubay Ertuğrul Güçlü'nün, (22), tabancasıyla eşi Büşra Güçlü (21) ve kayınpederi Cemal Ünlükıraner'ı (58) öldürdüğü, kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i de ağır yaraladığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Astsubay Güçlü'nün, eşine işten yorgun döndüğünü, eve gitmek istediğini ifade edince tartışma çıktığını, ardından da olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta meydana geldi. Astsubay Ertuğrul Güçlü, 4 aylık eşi Büşra ile birlikte kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evine gitti. Burada, Ertuğrul Güçlü ile eşi ve ailesi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Astsubay Güçlü, tabancasını çıkarıp, eşine ve ailesine kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Büşra Güçlü ve Cemal Ünlükıraner'ın olay yerinde yaşamını yitirdi, Sultan Ünlükıraner ise ağır yaralandı.
Polisi aradı cinayet işlediğini söyledi: Olayın ardından Ertuğrul Güçlü polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Sultan Ünlükıraner, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Büşra Güçlü ile babası Cemal Ünlükıraner'ın cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.