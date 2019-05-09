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Adana'da kan donduran olay kuzeninin başına baltayı sapladı

Adana'da kan donduran olay kuzeninin başına baltayı sapladı

ADANA’nın Seyhan ilçesinde bir kişi otomobilini kullanmak için kendisine vermeyen kuzeninin kafasına balta sapladı.

Adana'da kan donduran olay kuzeninin başına baltayı sapladı - Sayfa 1

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumali K., kuzeni olan Hüseyin K.’den kullanmak için otomobilini istedi. 

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Adana'da kan donduran olay kuzeninin başına baltayı sapladı - Sayfa 2

Hüseyin K. otomobilde yakıt olmadığını veremeyeceğini söyleyince, Cumali K. bir anda öfkelendi. 

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Adana'da kan donduran olay kuzeninin başına baltayı sapladı - Sayfa 3

Bunun üzerine eline aldığı balta ile Cumali K. kuzeni Hüseyin K.’nin kafasına sapladı. 

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Adana'da kan donduran olay kuzeninin başına baltayı sapladı - Sayfa 4

Daha sonra hıncını alamayan Cumali K. kuzeninin otomobiline de balta ile zarar verdi.

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