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Adana'da kamyonet ile minibüs çarpıştı! 10 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı
Adana'da kamyonet ile minibüs çarpıştı! 10 kişi yaralandı

ADANA'dan kaza haberi geldi. Sabah saatlerinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Adana'da kamyonet ile minibüs çarpıştı! 10 kişi yaralandı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Fatma Esma Nayman Caddesi Metal Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. 

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Adana'da kamyonet ile minibüs çarpıştı! 10 kişi yaralandı

Hüseyin K. yönetimindeki 33 TP 202 plakalı kamyonet ile Rıdvan B. yönetimindeki 01 BJ 880 plakalı minibüs, kavşakta çarpıştı. Minibüs devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 

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Adana'da kamyonet ile minibüs çarpıştı! 10 kişi yaralandı

Yaralanan sürücüler Hüseyin K. ve Rıdvan B. ile araçlara bulunan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 

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Adana'da kamyonet ile minibüs çarpıştı! 10 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. 

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