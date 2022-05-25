 Adana'da kadın kılığına girip kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldü

Emniyete götürülen şüphelilerden İsmail Y., “İnternet üzerinden Cansu isminde bir kadınla tanıştım. Buluşmak istediğini belirtince, söylediği adrese gittim. Sokakta bekleyen bir kadın görmeyince hızlıca ayrıldım. Bu sırada bir kişi tabancayla ateş açtı. Otomobilin torpidosunda tabanca vardı. Muhammet de onu alıp, sıktı. Sonra da tabancayı bana verdi” dedi. İsmail Y.’nin tabancayı verdiği diğer arkadaşı Mustafa B. de (24) gözaltına alındı.