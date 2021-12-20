BIST 2.100
DOLAR 17,46
EURO 19,68
ALTIN 1.012,37

Adana'da kaçırıp işkence edip elektro şok verdiler! Çıplak halde bıraktılar: Banyoda yakalandı

İhlas Haber Ajansı
Adana'da kaçırıp işkence edip elektro şok verdiler! Çıplak halde bıraktılar: Banyoda yakalandı

ADANA’da bir kişiyi kaçırıp işkence yapıp, elektro şok verdikten sonra çıplak halde bıraktığı öne sürülen 3 zanlı ile onlara yardım ettiği iddia edilen biri kadın 2 kişi yakalandı.

Adana'da kaçırıp işkence edip elektro şok verdiler! Çıplak halde bıraktılar: Banyoda yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, 11 Aralık’ta saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. Evinden çıkan A.Ç. (22), yanına gelen 3 kişi tarafından otomobille kaçırıldı.

111
Adana'da kaçırıp işkence edip elektro şok verdiler! Çıplak halde bıraktılar: Banyoda yakalandı

Şüpheliler, Seyhan ilçesindeki bir ofise götürdüğü A.Ç.’yi saatlerce dövdükten sonra elektro şok vererek işkence uyguladı. Şüpheliler, cep telefonu ve 100 lirasını gasp ettikleri A.Ç’yi, sabaha karşı çıplak halde evinin önüne geri bıraktı.

211
Adana'da kaçırıp işkence edip elektro şok verdiler! Çıplak halde bıraktılar: Banyoda yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne giden A.Ç.’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

311
Adana'da kaçırıp işkence edip elektro şok verdiler! Çıplak halde bıraktılar: Banyoda yakalandı

Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Umut Ç. (22), kardeşi Ahmet Ç. (19) ile arkadaşları Mehmet T. (28) olduğunu tespit etti. 

411