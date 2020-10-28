Adana'da işitme engelli adama korkunç saldırı! Burnu kırıldı ve kolu çatladı
ADANA'da işitme engeli bulunan Cem İncesoy, evine doğru yürüdüğü sırada saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz şahıs tekme ve tokatlarla İncesoy'u dövdü. Burnu kırılan ve kolunda çatlak oluşan İncesoy şoku atlamazken ağabeyi, 'Adana Demirspor forması vardı ona mı gıcık gitti' dedi.
olay, pazartesi günü akşam 18.40’da merkez Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, işitme engelli 46 yaşındaki Cem İncesoy evinden tatlı almak için bulvar üzerindeki tatlıcıya gitti.
Yere düşürüp üstüne çıktı: Tatlıyı alıp evine döndüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi önce İncesoy’un arkasından vurarak yere düşürdü ardından da yumruk ve tekmelerle engelli adamı yolun ortasında feci şekilde dövdü.
Esnaf müdahale etti: Bu sırada bulvar üzerindeki bir iş yerinde çalışanlar Cem İncesoy’u kurtarıp durumu polise haber verdi. Saldırgan ise engelli adamı dövdükten sonra olay yerinden kaçtı.
Burnu kırıldı sol kolu çatladı: Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Burnu kırılan ve sol kolu çatlayan Cem İncesoy, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.