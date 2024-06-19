Adana'da iki TIR çarpıştı! Alev alev yanıyor, korkutan görüntüler, otoyol ulaşıma kapatıldı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde akaryakıt yüklü tırın karpuz yüklü tıra çarpması sonucu yangın çıktı. Ekipler bölgede, alevlere müdahale sürüyor.
Faruk Akçakaya idaresindeki akaryakıt yüklü tır, Gülek mevkisinde Mehmet Çakıcı'nın kullandığı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı.
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Tırdaki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi. İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.
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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.
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Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.
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