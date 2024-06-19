BIST 10.471
DOLAR 32,54
EURO 34,97
ALTIN 2.437,28

Adana'da iki TIR çarpıştı! Alev alev yanıyor, korkutan görüntüler, otoyol ulaşıma kapatıldı

|
Adana'da iki TIR çarpıştı! Alev alev yanıyor, korkutan görüntüler, otoyol ulaşıma kapatıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde akaryakıt yüklü tırın karpuz yüklü tıra çarpması sonucu yangın çıktı. Ekipler bölgede, alevlere müdahale sürüyor.

Adana'da iki TIR çarpıştı! Alev alev yanıyor, korkutan görüntüler, otoyol ulaşıma kapatıldı

Faruk Akçakaya idaresindeki akaryakıt yüklü tır, Gülek mevkisinde Mehmet Çakıcı'nın kullandığı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı.

17
Adana'da iki TIR çarpıştı! Alev alev yanıyor, korkutan görüntüler, otoyol ulaşıma kapatıldı

Tırdaki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi. İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.

27
Adana'da iki TIR çarpıştı! Alev alev yanıyor, korkutan görüntüler, otoyol ulaşıma kapatıldı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

37
Adana'da iki TIR çarpıştı! Alev alev yanıyor, korkutan görüntüler, otoyol ulaşıma kapatıldı

Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.

47