Adana'da hareketli dakikalar: Köprüye çıkıp kendini jiletledi, ortalığı birbirine kattı! Polisler yaka paça ambulansa bindirdi!
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Adana’da madde bağımlısı bir kişi alt geçit köprüsünün üzerine çıkarak kendini jiletleyip ortalığı birbirine kattı. Gün içinde ikinci defa çıktığı öğrenilen şahsı, polis köprüden aşağı çekerek indirerek etkisiz hale getirdi. Polisler direnen adamı yaka paça ambulansa bindirdi. İşte detaylar...
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda İhsan D. gün içinde ikinci defa alt geçit köprüsünün üzerine çıktı.
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Madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, köprü üzerinde küfürler ederek atlayacağını söyledi.
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Bir süre köprü üzerinde duran genç daha sonra kollarını jiletleyerek kendini yaraladı.
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Arkasından gizlice yaklaşan polisler, şahsı köprüden aşağı indirdi.
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