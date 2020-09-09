Adana'da hamile kadını öldürüp valizle atan katil bakın kim çıktı

Alınan ifadede kızının boşandığını iki çocuğu olduğunu ve son olarak taksi şoförü Savaş S. (38) ile birlikte yaşadığını bu şahıs tarafından fuhşa yönlendirildiğini öğrendi. Ayrıca polis, genç kadının hamile kaldığını Savaş S.’nin çocuğun kimden olduğu belli olmadığı için çocuğunu aldırmasını istediği, kadının buna karşı çıkmasıyla aralarında zaman zaman tartışma yaşandığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgiler üzerine Savaş S.’yi gözaltına aldı.