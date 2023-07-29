Adana'da güldüren olay! Karısına 8 yıl sonra evlilik teklifi etti
Adana'da bir kişi arabasını süsleyerek sekiz yıllık karısına sürpriz evlilik teklifi yaptı.
Erkek kuaförü Volkan Aydın (35), ortaokul arkadaşı olan Merve Aydın (35) ile 8 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikte Mahir Ege (8) isimli çocukları dünyaya geldi.
Ancak Volkan Aydın, evlenirken eşine evlilik teklifi yapmadığı için sürekli eşinden, ‘Sen bana hiç evlilik teklifi yapmadın’ sitemini duydu. Güzel bir sürpriz yapmak isteyen genç adam 3 ay önce eşinin ikinci çocuklarına hamile kaldığını öğrendi.
Eşini sıcaklardan korumak için yaylaya gönderen adam, arabasına ise geçtiğimiz gün ‘Benimle evlenir misin Mervem’ yazdırdı ve arabasının arkasını balonlarla doldurdu.
Volkan Aydın’ın arabasındaki yazıyı görenler ise dönüp bir daha baktı. Evlilik teklifi için bütün hazırlıklarını yapan adam eşinin yanına giderek evlilik teklifi yaptı ve 'Evet' yanıtını aldı.