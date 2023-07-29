Adana'da güldüren olay! Karısına 8 yıl sonra evlilik teklifi etti

Ancak Volkan Aydın, evlenirken eşine evlilik teklifi yapmadığı için sürekli eşinden, ‘Sen bana hiç evlilik teklifi yapmadın’ sitemini duydu. Güzel bir sürpriz yapmak isteyen genç adam 3 ay önce eşinin ikinci çocuklarına hamile kaldığını öğrendi.