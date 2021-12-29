Adana'da gıda stoğu olan depoya baskın! Ayçiçek yağı, bakliyat ve tuvalet kağıdı çıktı
Seyhan ilçesinde gıda stoku yaptığı belirlenen bir kişinin deposuna baskın yapılarak mühürlendi. Depoda ayçiçek yağından tuvalet kağıdına kadar bir çok ürün bulundu.
ADANA merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde bir depoda çok sayıda gıda ürünü olduğu şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti.
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Adana İl Ticaret Müdürlüğü, Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri adrese baskın yaptı.
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Yapılan baskında depoda farklı marka ve gramajlarda ayçiçek yağı, bakliyat, deterjan, tuvalet kağıdı ve benzeri ürünler ele geçirildi.
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Mehmet Z. isimli kişiye ait olduğu öğrenilen depo görevlilerin yaptığı denetimden sonra mühürlendi.
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