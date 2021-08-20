Adana'da evlat edinen çiftin gözyaşları! Baba ortaya çıktı 'Mustafa Kemal'i aldı
ADANA'da sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan Ayça (41) ve Atakan Çatal (42) çifti, 45 günlükken evlat edindikleri 'Mustafa Kemal'e gözyaşlarıyla veda etti. Öz baba ortaya çıkıp, 3 yaşına kadar Çatal çiftiyle büyüyen çocuğunun velayetini aldı.
Ayça ve Atakan Çatal, 2003 yılında evlendi. Sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan çift, 12 yılın ardından 2015’te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne evlat edinmek için başvuru yaptı.
Başvurudan 3 yıl sonra sıra gelen çifte, 15 Kasım 2018’de bir çocukla ilgili bilgi gelince çift, gittikleri Sevgi Evi’nde, annesinin kuruma bıraktığı 45 günlük erkek bebekle tanıştı.
Çatal çifti, işlemlerin tamamlanmasının ardından bebeği evlat edinip, 'Mustafa Kemal' ismini verdi. Çatal çifti, bebek için velayet davası açmaya hazırlanırken, yasal süre olan bir yıl tamamlanmadan, 2019'un Kasım ayı başında, çocuğun biyolojik babası ortaya çıktı.
"Hamileliğinden haberim yoktu"
Mustafa Kemal’in Diyarbakır’da yaşayan biyolojik babası Aziz Ö., o dönem ayrıldığı eşinin hamileliğinden haberi olmadığını öne sürerek, oğlunu geri almak için Valiliğe başvurdu.