Adana'da et alırken dikkat: Çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA'da dere yatağında çok sayıda at ve eşeğe ait kafa ve kemikler bulundu. Mahalleli kötü koku nedeniyle duruma isyan etti. Sorumluların kimliği belirlenemezken piyasaya kaçak et sürmek isteyen sahtekarlar olabileceği akıllara geldi.
Yaklaşık 200 metrelik bir alanda her tarafta at ve eşek kafaları bulunurken, çevreye de kötü kokular yayıldı. Bölgede kafası kesilmiş bir atın gövdesinin de olduğu görüldü.
Yüreğir ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi yakınında bulunan dere yatağında at ve eşek kafaları ve kemikleri bulundu. At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının çuvallara konulup, dere yatağına atıldığı, köpekler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa taşındığı öne sürüldü.
"Boğulacakmış gibi uyanıyorum"
Mahallede hayvancılıkla uğraşan Mehmet Mustafa Köroğlu (75), astım hastası olduğunu, kötü kokular nedeniyle nefes alamayacak duruma geldiğini ifade ederek, "Geceleri kokudan boğulacakmış gibi uyanıyorum. Bizim elimizden bir şey gelmiyor, yeter artık" dedi.
Mahallede oturan Ramazan Dağgülü ise kemiklerin atılı olduğu yerde tarlasının olduğunu belirterek, "Biz tarlalarımızı artık sulayamayacak duruma geldik. Yaz geldiğinde ürünlerimiz susuz kalacak. Çünkü bu pislikten ve kokudan dolayı dereye inip, su alamıyoruz." dedi.