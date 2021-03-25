Adana'da et alırken dikkat: Çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu

Mahallede oturan Ramazan Dağgülü ise kemiklerin atılı olduğu yerde tarlasının olduğunu belirterek, "Biz tarlalarımızı artık sulayamayacak duruma geldik. Yaz geldiğinde ürünlerimiz susuz kalacak. Çünkü bu pislikten ve kokudan dolayı dereye inip, su alamıyoruz." dedi.