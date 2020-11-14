Adana'da eşinin telefonuna gelen mesajı görünce çılgına döndü

Olay, 12 Kasım akşamı saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Mahmut Nogan (25) ile eşi Sevimgül Nogan, arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mahmut Nogan, eşini 4 yerinden bıçaklayarak, yaraladı.