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Adana'da Ersin yakınlarını kahretti: Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Demirören Haber Ajansı
Adana'da Ersin yakınlarını kahretti: Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren Ersin Kara (27), akıntıya kapılarak kayboldu.

Adana'da Ersin yakınlarını kahretti: Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. 

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Adana'da Ersin yakınlarını kahretti: Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Ailesiyle birlikte kanal kenarına oturmaya gelen Ersin Kara, sıcak havadan bunalınca serinlemek için suya girmek istedi.

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Adana'da Ersin yakınlarını kahretti: Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Akıntıya kapıldı: Aile bireylerinin uyarılarına aldırış etmeyen Kara, sulama kanalına atladı. Yüzmeye başlayan Kara, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

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Adana'da Ersin yakınlarını kahretti: Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Gözden kayboldu: Çırpınan Kara, kanalın kenarına ulaşmak isterken gözden kayboldu. Kara’nın yakınları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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