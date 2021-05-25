Adana'da Ersin yakınlarını kahretti: Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu
ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren Ersin Kara (27), akıntıya kapılarak kayboldu.
Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi.
Ailesiyle birlikte kanal kenarına oturmaya gelen Ersin Kara, sıcak havadan bunalınca serinlemek için suya girmek istedi.
Akıntıya kapıldı: Aile bireylerinin uyarılarına aldırış etmeyen Kara, sulama kanalına atladı. Yüzmeye başlayan Kara, bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Gözden kayboldu: Çırpınan Kara, kanalın kenarına ulaşmak isterken gözden kayboldu. Kara’nın yakınları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.