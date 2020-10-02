Adana'da Erdoğan Küpeli tarafından öldürülen Tuğba Keleş toprağa verildi
ADANA'da çalıştığı markette Erdoğan Küpeli (46) tarafından cinayete kurban giden Tuğba Keleş, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Keleş'in annesi, evlat acısı karşısında sinir krizleri geçirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, arkadaşlık teklifini reddettiği eski öğretmen Erdoğan Küpeli (46) tarafından dün çalıştığı markette başından tabancayla vurularak öldürülen Tuğba Keleş’in (35) cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınmıştı.
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Genç kadının cenazesi, bugün Aydın Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Keleş’in ailesi, yakınları ve sivil toplum kuruluşlarından üye kadınlar katıldı.
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Oğlu, annesinin cenazesine getirilmedi: Tuğba Keleş'in annesi Havva, cenazede sinir krizi geçirdi. Keleş'in oğlu Alp (3) de kötü etkilenmemesi için cenazeye getirilmedi.
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Tuğba Keleş, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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