Adana'da engelli marangoz ustası başardı! 15 bin liralık makineyi 300 liraya mal etti

"Meslektaşlarım görünce beğeniyor ve şaşırıyor"

Alnıkızıl, "Bileme makinem vardı. Ahşaptan yaptım. Sadece 300 liraya mal ettim. Tornada yer açtırdım. Dolapları, kapakları kesmeye, şekillendirmeye yarayan bir makine. Kimsenin yapacağı bir makine değil. Meslektaşlarım görünce beğeniyor ve şaşırıyor." dedi.