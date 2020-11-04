Adana'da engelli marangoz ustası başardı! 15 bin liralık makineyi 300 liraya mal etti
ADANA'da 15 bin liralık makineyi ahşaptan 300 TL'ye üreten marangoz, meslektaşlarını şaşırttı.
Yüreğir ilçesinde 2 yaşında iken yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede yanlış iğne sonucu sol bacağı sakat kalan Mustafa Alnıkızıl, Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki iş yerinde 30 yıldır baba mesleği olan marangozluk yapıyor. Mobilya yaparak geçimini sağladığı işinde bir dönem maddi sıkıntılar yaşayan yüzde 42 engelli Alnıkızıl, 40 bin TL tutarındaki 4 ayrı marangoz makinesini sattı.
Borçlarını ödeyerek rahat bir nefes alan Alnıkızıl, işine devam etmek için piyasa değeri 15 bin TL olan yatar daire adlı marangoz makinesini ahşaptan yaparak 300 TL'ye mal etti.
Kendileri için istiyorlar: Alnıkızıl, ahşap yatar daire makinesi ile üretime devam ederken meslektaşlarının da aynı makineden yapması için kendisine talepte bulunduğunu anlattı.
"Meslektaşlarım görünce beğeniyor ve şaşırıyor"
Alnıkızıl, "Bileme makinem vardı. Ahşaptan yaptım. Sadece 300 liraya mal ettim. Tornada yer açtırdım. Dolapları, kapakları kesmeye, şekillendirmeye yarayan bir makine. Kimsenin yapacağı bir makine değil. Meslektaşlarım görünce beğeniyor ve şaşırıyor." dedi.