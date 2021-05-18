Adana'da duyunca çıldırdılar! Kayıp kişinin çocuklarından 'babamızı öldürdüler' baskını
ADANA'da 2 buçuk aydır kayıp adamın çocukları, şüphelendikleri ailenin evini bastı. Kazma, kürek ve sopalarla evin kapı ile pencerelerine zarar veren kayıp adamın çocuklarını sakinleştiren polis, ev önünde nöbet tutmaya başladı.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan 61 yaşındaki Musa Çiftçi 6 Mart günü evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.
Çiftçi’nin çocukları ve eşi bu nedenle polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aradan 2.5 ay geçmesine rağmen Çiftçi bulunamadı.
O iddiayı duyunca...
Bugün de Musa Çiftçi’nin, komşuları E. ailesinin kadınları tarafından evlenme vaadiyle kaçırılıp 30 bin lira parası alındıktan sonra öldürüldüğü öne sürüldü. Bu iddiayı duyan aile, E. ailesinin evini bastı.
Musa Çiftçi’nin kızları ve eşi bastıkları evin camlarını taş, kürek, kazma ve sopalarla kırıp aileye zarar vermek istedi. Bunun üzerine E. ailesinin bireyleri kapıyı kapatıp polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis E. ailesini kurtarıp mahalleden uzaklaştırdı.