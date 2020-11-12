Adana'da dünyadaki ilk tıp diploması ele geçirildi! Müze gibi kaçakçılar

Ele geçirilen tarihi eserler arasında 2 bin 325 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait sikke, 18 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait heykel, 85 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait kolye, yüzük, küpe gibi obje de var.