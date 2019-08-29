Adana'da down sendromlu Neslihan'ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adana'da down sendromlu Neslihan'ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu

ADANA'nın Pozantı ilçesinde yaşayan down sendromlu 27 yaşındaki Neslihan Çıkat'ın gelinlik giyme hayali düzenlenen düğünle gerçek oldu.

Adana'da down sendromlu Neslihan'ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu - Sayfa 1

Neslihan Çıkat, tek hayalinin gelinlik giymek olduğunu ailesine sık sık dile getirmesi üzerine yakınları bu durumu Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'a aktardı.

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Adana'da down sendromlu Neslihan'ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu - Sayfa 2

Bunun üzerine harekete geçen Başkan Çay, Neslihan Çıkat için düğün töreni düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen düğünde Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan'da katıldı. 

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Adana'da down sendromlu Neslihan'ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu - Sayfa 3

Düğünde Belediye Başkanı Mustafa Çay da sahneye çıkarak 'Adana'ya Bir Kız Geçti' türküsü başta olmak üzere çeşitli şarkı ve türküler seslendirdi.

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Adana'da down sendromlu Neslihan'ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu - Sayfa 4


Sanatçı Murat Kekilli ise gerçekleştirilen düğüne görüntülü bağlanarak Neslihan'a sürpriz yapıp piyano ile şarkı söyledi.

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