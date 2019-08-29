Adana'da down sendromlu Neslihan'ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu
Demirören Haber Ajansı
ADANA'nın Pozantı ilçesinde yaşayan down sendromlu 27 yaşındaki Neslihan Çıkat'ın gelinlik giyme hayali düzenlenen düğünle gerçek oldu.
Neslihan Çıkat, tek hayalinin gelinlik giymek olduğunu ailesine sık sık dile getirmesi üzerine yakınları bu durumu Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'a aktardı.
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Bunun üzerine harekete geçen Başkan Çay, Neslihan Çıkat için düğün töreni düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen düğünde Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan'da katıldı.
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Düğünde Belediye Başkanı Mustafa Çay da sahneye çıkarak 'Adana'ya Bir Kız Geçti' türküsü başta olmak üzere çeşitli şarkı ve türküler seslendirdi.
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Sanatçı Murat Kekilli ise gerçekleştirilen düğüne görüntülü bağlanarak Neslihan'a sürpriz yapıp piyano ile şarkı söyledi.
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