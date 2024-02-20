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Adana'da deve kesilmekten son anda kurtarıldı

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Adana'da deve kesilmekten son anda kurtarıldı

Adana’da kaçak yollardan kesilecek deve, son anda zabıta ekipleri tarafından kurtarılırken vatandaşlar devenin fotoğrafını çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. Deveyi kesecek ruhsatsız kasapta ise ‘Deve eti siparişi alınır’ yazısı dikkat çekti.

Adana'da deve kesilmekten son anda kurtarıldı

Adana’da kaçak yollardan kesilecek deve, son anda zabıta ekipleri tarafından kurtarılırken vatandaşlar devenin fotoğrafını çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. Deveyi kesecek ruhsatsız kasapta ise ‘Deve eti siparişi alınır’ yazısı dikkat çekti.

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Adana'da deve kesilmekten son anda kurtarıldı

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi Mirzaçelebi Sokak’ta bir kasap kaçak yollardan kesim için deve getirdi. Çevredeki vatandaşlar deveye ilgi gösterirken kısa sürede çekilen fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı. Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise söz konusu kasap dükkanına gelip evrakı inceledi.

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Adana'da deve kesilmekten son anda kurtarıldı

Kasap dükkanının ruhsatsız çıkması üzerine belediye ekipleri tutanak tuttu. Devenin kesimine ise izin verilmedi. Öte yandan deveyi kesecek ruhsatsız kasapta ise ‘Deve eti siparişi alınır’ yazısı dikkat çekti.

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Adana'da deve kesilmekten son anda kurtarıldı

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Adana’daki mezbahanelerin deve kesimi ruhsatı olmadığını, develerin kaçak kesildiğini söyledi.

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