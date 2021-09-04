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Adana'da dehşet! Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü

Adana'da dehşet! Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü

ADANA’da aile içi çıkan kavgada cinnet getiren bir kişi önce babasını dövdü ardından pompalı tüfekle kardeşine ateş ederek öldürdü. şüpheli suç aletiyle birlikte kaçtı.

Adana'da dehşet! Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kahraman Ö., babası Abdul Vahap Ö. ile kardeşi Cihan Ö. sözlü olarak tartışmaya başladı. 

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Adana'da dehşet! Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. 

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Adana'da dehşet! Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü

Bir anda cinnet getiren Kahraman Ö., babası Abdul Vahap Ö.’yü dövmeye başladı. Daha sonra Kahraman Ö., araya girmek isteyen kardeşini pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı.

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Adana'da dehşet! Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Darp yaralısı baba Abdul Vahap Ö. Yüreğir Devlet Hastanesine silahla yaralanan Cihan Ö. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Cihan Ö. kurtarılamadı. 

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