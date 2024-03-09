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Adana'da dehşet! Başhekim yardımcısı kadın eski eşi tarafından öldürüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Adana'da dehşet! Başhekim yardımcısı kadın eski eşi tarafından öldürüldü

Adana'dan son gelen haber korkunç! Bir devlet hastanesinde başhekim yardımcısı olan Feray, ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Adana'da dehşet! Başhekim yardımcısı kadın eski eşi tarafından öldürüldü

 İddiaya göre, astsubay olan Seçkin E. (39) ve Feray Balkan (39) yaklaşık 1 yıl önce boşandı. Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, annesini ziyarete Adana’ya geldi. 

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Adana'da dehşet! Başhekim yardımcısı kadın eski eşi tarafından öldürüldü

Eski eşinin Adana’da olduğunu öğrenen Seçkin E. ise Feray Balkan’ı, annesinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken Seçkin E. kaçtı. 

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Adana'da dehşet! Başhekim yardımcısı kadın eski eşi tarafından öldürüldü

Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Adana'da dehşet! Başhekim yardımcısı kadın eski eşi tarafından öldürüldü

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı.

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