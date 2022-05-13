Adana'da DEAŞ dehşeti! Önce kurşunladılar, sonra benzin döküp evleri yaktılar!
ADANA'da film sahnelerini aratmayan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Adana’da kimliği belirsiz 5 kişi tarafından evleri kurşunlanan ailenin 1 gün sonra da hem kendi hem de akrabalarının evi benzin dökülerek yakıldı. İsa Kıtay, "DEAŞ sempatizanları bu mahallede herkes bize katıldı. Sende katıl' diyerek tehdit etti" dedi. Anlattıkları kan dondurdu.
Adana’da kimliği belirsiz 5 kişi tarafından evleri kurşunlanan ailenin 1 gün sonra da hem kendi hem de akrabalarının evi benzin dökülerek yakıldı. Kurşunlanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken aile husumetlilerinin olmadığını, faillerin terör örgütü DEAŞ sempatizanları olduğunu öne sürerek biran önce yakalanmalarını istedi. Evi yakılan mağdurun anlattıkları kan dondurdu.
Bu mahallede herkes bize katıldı, sen de katıl!
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1311 Sokakta 9 Mayıs Pazartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yapan 6 çocuk babası Yusuf Kırtay'ı (25) terör örgütü DEAŞ sempatizanları son dönemde 'Bu mahallede herkes bize katıldı. Sende katıl' diyerek tehdit etti.
Önce kurşunladılar, sonra ateşe verdiler
Kırtay ise sempatizanların teklifine olumsuz yanıt verince 9 Mayıs gece saatlerinde kimliği belirsiz, yüzleri maskeli 5 kişi sokağa geldi. Bir süre sokakta gezen kişiler, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu silahlarla Kırtay'ın evinin avlu kapısına ateş etti. Kırtay ise olayı polise bildirdi.
10 Mayıs Salı günü gece saatlerinde ise yine kimliği belirsiz kişiler tarafından Yusuf Kırtay'ın ve hemen yanında bulunan ağabeyi Abit Kırtay'ın evi benzin dökülerek yakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürürken 2 ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de failleri yakalamak için çalışma başlattı.