Adana'da DEAŞ dehşeti! Önce kurşunladılar, sonra benzin döküp evleri yaktılar!

Bu mahallede herkes bize katıldı, sen de katıl!

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1311 Sokakta 9 Mayıs Pazartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yapan 6 çocuk babası Yusuf Kırtay'ı (25) terör örgütü DEAŞ sempatizanları son dönemde 'Bu mahallede herkes bize katıldı. Sende katıl' diyerek tehdit etti.