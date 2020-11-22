Adana'da damadı 'astım ilacı' diye verdi kızı tanınmaz hale geldi
ADANA'da Necla Çatalkafa (58), 3 yıldır baktığı kızı Nurseren Kurtuluş'un (30), şu an hırsızlık suçundan cezaevinde olan damadı V.K’nin astım ilacı diye uyuşturucu verdiği için yatalak kaldığını söyledi.
Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan astım hastası Nurseren Kurtuluş, 7 yıl önce V.K. ile evlendi. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen eşi ile sürekli tartışma yaşayan genç kadın, kızı Aysel'i de yanına alarak annesi Necla Çatalkafa’nın evine döndü.
3 yıl önce balkonda bir anda kriz geçirerek yere düşen ve kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerde kanında aşırı dozda uyuşturucu tespit edilen Nurseren Kurtuluş'un boynundan aşağısı felç kaldı.
Kızı ve 6 yaşındaki torununa evinde tek başına bakan Necla Çatalkafa, damadı V.K.'nin kızına astım ilacı diye uyuşturucu verdiğine şahit olduğunu iddia etti.
Damadı hırsızlık suçundan cezavinde
Kızının evlenene kadar astım dışında hiçbir sağlık problemi olmadığını belirten Çatalkafa, şu an hırsızlık suçundan cezaevinde olan damadı V.K.'den şikayetçi olduğunu söyledi.