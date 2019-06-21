Adana'da çocuklar su kanalında yüzüyorlardı! Bakın polis ne yaptı?
Demirören Haber Ajansı
ADANA bu kez yapılan uyuşturucu operasyonu ya da bir adliye kavgası haberi ile değil alkışlanacak bir habere ev sahipliği yaptı. Sulama kanalında kontrollere çıkan polis, burada gördüğü yüzen çocukları uyardıktan sonra ekip otosuna bindirerek havuza götürdü.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sulama kanallarına giren çocuklarla ilgili uygulama yaptı.
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Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma olaylarının artması üzerine polisler, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) sulama kanalı çevresinde kontrolle çıktı.
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Polisler, sulama kanalına giren çocukları ikaz edip, boğulma olaylarına karşı yaptırılan uyarıcı broşür verdi.
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Çocuklar daha sonra, ekip otolarına bindirilerek yakında bulunan havuza götürüldü.
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