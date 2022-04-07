Adana'da canlı bomba paniği! Bekçiler üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgede devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, Ö.B isimli bir kişinin üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti. Bunun üzerine bekçiler canlarını hiçe sayıp şüphelinin üzerine atlayarak yakaladı. Bekçiler yakaladıkları Ö.B’ye ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.