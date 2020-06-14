Adana'da büyük PKK operasyonu! Patlayıcılardan parmak izleri çıktı
ADANA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada örgüt üyesi olduğu ve çeşitli eylemlere katıldığı ileri sürülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde izinsiz gösterilere katıldığı ve polislere taş, el yapımı patlayıcı (EYP), havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırıda bulundukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK adına düzenlenen korsan gösterilere katılıp, polise el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdığı öne sürülen 10 kişiyi, teknik inceleme sonucu tespit etti.
6 Haziran Cumartesi günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7’si tutuklandı, 3’ü ev hapsi cezası aldı.
Polis, ele geçirilen el yapımı patlayıcılar üzerinde yaptığı incelemede, parmak izine rastlanan 10 kişiyi daha yakalamak için bugün şafak vakti operasyon düzenledi.