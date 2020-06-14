Adana'da büyük PKK operasyonu! Patlayıcılardan parmak izleri çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK adına düzenlenen korsan gösterilere katılıp, polise el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdığı öne sürülen 10 kişiyi, teknik inceleme sonucu tespit etti.