Adana'da burun estetiği sonrası ölen Leyla’nın ses kaydı ortaya çıktı: Ağzımdan, burnumdan kan geliyor

Adana'da 29 Ocak 2019 tarihinde burun estetiği ameliyatı olan Leyla Sönmez, operasyonun ardından alındığı odada kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile kızlarının iyileşmesini bekledi.