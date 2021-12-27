Adana'da bulaşıkçılıkla başladı 2 restoran, 1 futbol kulübü sahibi oldu! Başarının sırrını verdi
ADANA'da aile restoranında 7 yaşında bulaşıkçı olarak mesleğe başlayan kebapçı, aradan geçen yılların ardından 2 restoran açıp bir de amatör futbol kulübü kurdu.
7 yaşında aile restoranında bulaşıkçılığa başlayan Cihangir Korkmaz, hem okudu hem de restoranın bütün kademelerinde çalıştı. Aradan geçen 17 senenin ardından Korkmaz, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde ilk kebapçı dükkanını kurdu.
Burada yaptığı ‘İkiyüzlü kebap’, ‘Gömlek Ciğer’ gibi tariflerle adından söz ettiren Korkmaz, bir de amatör ligde mücadele eden Cihangirspor’u kurdu.
Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Korkmaz, geçen sene de merkez Seyhan ilçesinde açtığı yeni restoranında Siirt’in meşhur lezzetlerinden büryan kebabını Adanalılarla buluşturdu. Yanında onlarca kişiye istihdam sağlayan Korkmaz, başarı sırlarını anlattı.
Günde 18 saat çalıştığını söyleyen Korkmaz, “Aile şirketinde hayat mücadelesi vererek başladık. Hem okudum hem de çalıştım. Adana’da 2 tane işletmem var. Adana kebabını, Adana lezzetlerini tanıtmak için çalışıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin çok dikkatini çektik” diye konuştu.