Adana'da bulaşıkçılıkla başladı 2 restoran, 1 futbol kulübü sahibi oldu! Başarının sırrını verdi

Günde 18 saat çalıştığını söyleyen Korkmaz, “Aile şirketinde hayat mücadelesi vererek başladık. Hem okudum hem de çalıştım. Adana’da 2 tane işletmem var. Adana kebabını, Adana lezzetlerini tanıtmak için çalışıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin çok dikkatini çektik” diye konuştu.