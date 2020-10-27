Adana'da budama hastalığı hayatını mahvetti: Bana bakıp ibret alsınlar

Dizini kestirmek zorunda kaldı: Buna rağmen hastalığın ilerlemesi sonucu 2018 yılında Fındıkkıran'ın sol bacağı diz altından kestirmek zorunda kalındı. Bu aşamadan sonra sigarayı bırakan Fındıkkıran, hastalığın kendisine verdiği zararı geç anladığını ve geçmişte sigara içtiği için çok pişman olduğunu söyledi.