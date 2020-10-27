Adana'da budama hastalığı hayatını mahvetti: Bana bakıp ibret alsınlar
ADANA’da halk arasında 'budama' olarak bilinen buerger hastalığından dolayı hayatı mahvolan 53 yaşındaki Selim Fındıkkıran yaşadıklarını anlattı.
Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğu Mahallesi’nde uzun yıllardır market işleten ve 25 yıl önce aşırı sigara kullanımından dolayı halk arasında 'budama' olarak bilinen damar tıkanıklığından kaynaklı buerger hastalığına yakalanan Selim Fındıkkıran, ilk olarak sağ ayak parmaklarında yaralar çıkmasıyla mantar olduğunu düşünerek doktora başvurdu.
Doktorların buerger hastalığı teşhisinden sonra sigarayı bırak uyarılarına aldırış etmeyen Fındıkıran, 2009 yılında ayak parmaklarından ikisini kaybetti. Buna rağmen sigara içmeye devam eden Fındıkıran’ın, 8 yıl sonra ise sol ayak parmaklarında buerger yaraları baş gösterdi.
Anjiyo olan, ancak kılcal damarları açılmayınca hastalığı tedavilere yanıt vermeyen Fındıkkıran, doktorlardan parmaklarının kesilmesini istedi. Bunun üzerine sol ayak parmaklarının bazıları da kesildi.
Dizini kestirmek zorunda kaldı: Buna rağmen hastalığın ilerlemesi sonucu 2018 yılında Fındıkkıran'ın sol bacağı diz altından kestirmek zorunda kalındı. Bu aşamadan sonra sigarayı bırakan Fındıkkıran, hastalığın kendisine verdiği zararı geç anladığını ve geçmişte sigara içtiği için çok pişman olduğunu söyledi.