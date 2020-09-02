Adana'da bu kadar da olmaz dedirten olay! Seyirci gibi izlediler
Adana’da bir tekstil mağazasında çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yangın yerinde toplanan çok sayıda vatandaş, corona virüs önlemlerini hiçe sayarak çalışmaları izledi.
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Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında halı ve yorgan satışı yapılan iş yerinden alevlerin yükseldiğini fark edenler, dükkandaki bazı eşyaları kurtarıp, durumu itfaiyeye bildirdi.
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Alevler iş yerinin tamamına yayılırken, köpüklü ve tazyikli su ile müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü.
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İş yerinin üzerinde bulunan ev güvenlik amaçlı tahliye edilirken, yangında ölen ya da yaralan olmadı.
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