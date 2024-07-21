BIST 11.156
DOLAR 33,04
EURO 35,94
ALTIN 2.551,00

Adana'da bir otomobil köprüden baraj gölüne düştü! 4 kişi aranıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Adana'da bir otomobil köprüden baraj gölüne düştü! 4 kişi aranıyor

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'da bir otomobil köprüden baraj gölüne düştü! 4 kişi aranıyor

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıktı. Bariyere çarpan araç, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

19
Adana'da bir otomobil köprüden baraj gölüne düştü! 4 kişi aranıyor

Dalgıç polisler, araçta oldukları düşünülen 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.

29
Adana'da bir otomobil köprüden baraj gölüne düştü! 4 kişi aranıyor

Olay yerine gelen ailenin yakınları gözyaşı dökerken ekiplerin çalışması sürüyor.

39
Adana'da bir otomobil köprüden baraj gölüne düştü! 4 kişi aranıyor
49