Adana'da bir otomobil köprüden baraj gölüne düştü! 4 kişi aranıyor
Anadolu Ajansı
|
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıktı. Bariyere çarpan araç, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.
19
Dalgıç polisler, araçta oldukları düşünülen 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.
29
Olay yerine gelen ailenin yakınları gözyaşı dökerken ekiplerin çalışması sürüyor.
39
49