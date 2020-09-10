Adana’da bir ay içinde üçüncü büyük yangın! Orman yangını sabotaj mı?

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerin itfaiyelerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip tarafından müdahale ediliyor.