Adana'da balıkçılar telefona sarıldı o anları kaydetti Prof. Çevik'ten açıklama geldi

Balıkçılar o anları anlattı

Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçı teknesiyle denize açıldıkları sırada 15 metre uzunluğundaki oluklu balinayla karşılaşan ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden balıkçılardan Fatih Kaymaz (40) ile teknenin kaptanı Atilla Kürü (36), yaşadıkları o anları DHA muhabirine anlattı. Balinayı ilk olarak teknenin kaptanı Atilla Kürü’nün gördüğünü kaydeden Fatih Kaymaz, “Kaptanımız bağırınca durumu fark ettik. Hemen telefonuma sarıldım. Yarım saat görüntülemeye çalıştık. Şansımız yaver gitti ve tekneye yanaştı. Ön tarafa gelerek bize güzel bir poz verdi. Biz de bu anları ölümsüzleştirdik. Bu olay 50-60 yılda bir olur. Bu olay bizi çok heyecanlandırdı. İlk gördüğümüzde yaklaşık 15 metrelik boyundan dolayı biraz korktuk ama balinanın bize zarar vermeyeceğini biliyorduk. Çocukluğumdan beri denize giderim, daha böyle bir olaya şahitlik etmemiştim. Karataş’ın güzel bir balinası oldu. Onu seviyoruz. Umarım karaya vurmaz” ded