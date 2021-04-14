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Adana'da aynı istikamete giden iki yük treni çarpıştı! 8 vagon devrildi 2 makinist yaralı

Adana'da aynı istikamete giden iki yük treni çarpıştı! 8 vagon devrildi 2 makinist yaralı

ADANA'dan gelen son dakika haberine göre Pozantı ilçesinde 2 yük treni çarpıştı ve toplam 8 vagon raydan çıktı. Trenlerin makinistleri yaralında...

Adana'da aynı istikamete giden iki yük treni çarpıştı! 8 vagon devrildi 2 makinist yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde Ankara-Niğde istikametindeki iki yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

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Adana'da aynı istikamete giden iki yük treni çarpıştı! 8 vagon devrildi 2 makinist yaralı

Çarpışmanın etkisiyle yük trenleri raydan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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Adana'da aynı istikamete giden iki yük treni çarpıştı! 8 vagon devrildi 2 makinist yaralı

Kazada yaralanan 2 makinist ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme sürüyor.

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Adana'da aynı istikamete giden iki yük treni çarpıştı! 8 vagon devrildi 2 makinist yaralı
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