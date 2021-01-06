Adana'da akılalmaz olay! Eşi fuhuşa sürüklendi çocukları cinsel istismara uğradı

''Benim eşimin akli dengesi yerinde değil''

Eşini bulma ve geri eve döndürme ümidiyle Adana'ya gelen H.A., “Bu hastalığı nedeniyle bazı kişiler eşimin evden kaçmasına sebep oldu. Eşime hem cinsel istismarda bulundular hem de fuhşa sürüklediler. Eşime kim tarafından fuhuş yaptırılıyorsa bulunup adalete teslim edilmesini istiyorum. Ben Niğde Bor Aile Mahkemesi’nde eşimin yakalanıp hastaneye yatırılması gerektiğine dair karar çıkarttım. Adana’da taksici Okan diye birinin eşimi sürekli otellere getirip götürdüğü bilgisine ulaştım. Benim eşimin akli dengesi yerinde değil. Kim ne derse onun peşinde gidiyor. Kim ne derse onun dediğini yapıyor. Ben eşimi fuhşa sürükleyenlerin, fuhuş yaptıranların araştırılıp bulunmasını ve gerekli cezai işlem yaptırımlarını istiyorum” diye konuştu.