Adana'da 6 Şubat depremlerinden sonra 53 yeni okul inşa edildi

Yıkılan ve ağır hasar alan eğitim kurumlarının yerine inşa edilen okulların deprem yönetmeliğine uygun tasarlandığını bildiren Köşger, "Bu binalar, sadece betonarme yapılar değil geleceğimize yön verecek, devletimize ve milletimize birçok alanda hizmet verecek insan gücümüzü yetiştirecek yapılardır." ifadesini kullandı.

Köşger, tamamlanan okulların yeni eğitim öğretim döneminde faaliyete geçeceğini belirterek, şunları kaydetti: