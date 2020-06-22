Adana'da 12 yaşındaki kız elektrik akımına kapılarak can verdi son sözleri yürek sızlattı
ADANA'da elektrik tellerine takılan uçurtmasını kurtarmak isterken ağır yaralanan Dilara Ünal (12), hayatını kaybetti. Talihsiz kızın son sözleri, 'Bir zamanlar yoktum dediler ki öldüm, şimdi söyleyin herkese prenses geri döndü' oldu.
Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 51068 sokakta 30 Nisan Perşembe günü 12 yaşındaki Dilara Ünal, evlerinin damının yanından geçen elektrik teline takılan arkadaşının uçurtmasını almak istedi. Dilara Ünal, dama çıkıp demir boru ile tele uzanıp uçurtmayı almak isterken akıma kapıldı. Yaralanan kız çocuğu, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun yüzde 75’i yanan Ünal, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.
Ünal, 12. yaşına da hastanede girdi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen 12 gün sonra hayatını kaybetti. Adil tıp kurumu morguna kaldırılan kız çocuğunun cenazesi otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi.
"Bir zamanlar yoktum dediler ki öldüm.."
Bu arada Ünal'ın yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Ünal'ın son görüntülerinde şarkı söylediği görüldü. Ayrıca Ünal görüntülerde ölümden ve geri dönmekten bahsederek şöyle konuştu: "Bir zamanlar yoktum dediler ki öldüm, şimdi söyleyin herkese prenses geri döndü." Ünal'ın bu görüntülerden kısa süre sonrada hayatını kaybettiği öğrenildi.
O tellerde onlarca kişinin öldüğünü söyledi
Anne Zahide Ünal, 12 yaşında kaybettiği kızının mezarını her gün ziyaret ediyor. Ünal, kızının mezarına kuşları çok sevdiği için bir maket kafes yaptırıp maket kuşlar getirdi. Kızının mezarını çiçek bahçesine çeviren anne, Adana'da evlerin çok yakınından elektrik telleri geçtiği için onlarca kişinin öldüğünü, ocakların söndüğünü belirtti.