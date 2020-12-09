Adana'da 1 yaşında şehit kızı olan Sena annesini de koronavirüsten kaybetti
ADANA'da babasını 1 yaşındayken terör örgütünün bombalı saldırısında kaybeden genç kız, koronavirüs nedeniyle annesinin acısını da yaşadı.
Seyhan ilçesinde 25 Ekim 1996 tarihinde bir otomobilden inen hamile görünümlü 17 yaşındaki Leyla Kaplan adlı terörist, koşarak Adana Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına girmek istemiş, başaramayacağını anlayınca nizamiye yakınında üzerindeki 3 kilo TNT'yi patlatmıştı.
Saldırıda 4 kişi şehit oldu: Bombalı intihar saldırısında kalleş Kaplan parçalanarak ölürken, 3 polis ve 1 vatandaş yaşamını yitirmiş, 7'si polis 11 kişi de yaralanmıştı.
Terör örgütü PKK’nın polise yönelik gerçekleştirdiği ilk canlı bombalı saldırısında şehit olan Ramazan Keserci’den (26) geriye 1 yaşındaki Sena Öztürk (25) ve eşi Serpil Keserci (48) kaldı.
Anne Keserci kızını büyütüp evlendirdi. Yeni tip koronavirüse şehidin eşi yaklaşık 20 gün önce hastaneye kaldırılmasının ardından dün hayatını kaybetti.