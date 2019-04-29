Adana ve Urfa değil! Bu kebabı yemek için yurt dışından geliyorlar

Rejim yapanlara birebir: "Rejim için birebir. Yağsız sulu kalıyor, çok ayrı bir lezzet. Bugünlerde dünyanın pek çok ülkesinden gurbetçiler, Almanya'dan Hollanda'dan Türk vatandaşlarımız geliyorlar. O kadar mutlu gidiyorlar ki yedikten sonra, bu bizim için oldukça önemli. Ünlü isimler de buraya geliyorlar.