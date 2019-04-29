Adana ve Urfa değil! Bu kebabı yemek için yurt dışından geliyorlar
ADANA'nın yeni gözdesi olarak tabir edilen 'metrelik boru kebabı' büyük ilgi görmeye devam ediyor. Peki bu kebabın diğerlerinden farkı nedir?
Adana'da lokanta sahibi olan Yaşar Aydın'ın hazırladığı metrelik Adana boru kebabı için Türkiye'nin farklı noktalarının yanı sıra yurt dışından kente gelenler de ilgi gösteriyor. Kaburga etinin 'zırh' diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından şiş yerine kare şeklindeki boruda pişirilmesiyle hazırlanan 'metrelik Adana boru kebabı' görüntüsüyle Adana ve Urfa kebabı andırıyor.
Boru kebabının fikir sahibi Yaşar Aydın, "Bizim yaptığımız kaburga kıyması olduğu için aklıma geldi, borunun içerisinde dumanın sirkülasyonuyla pişebileceği ve krom boru yaptırdım. Birkaç kişiye önce tattırdım. Yiyenler çok beğendi. Ben de çok beğendim." diyerek, Boru kebabının lezzeti hakkında şu ifadelere yer verdi:
"Borunun verdiği lezzet çok farklı, zaten kaburga kıyması da ayrı bir tat katıyor. Böyle olunca ben bunun üzerine daha çok düştüm. Gelen insanlar birbirine söyledikçe yaygınlaştı"
Rejim yapanlara birebir: "Rejim için birebir. Yağsız sulu kalıyor, çok ayrı bir lezzet. Bugünlerde dünyanın pek çok ülkesinden gurbetçiler, Almanya'dan Hollanda'dan Türk vatandaşlarımız geliyorlar. O kadar mutlu gidiyorlar ki yedikten sonra, bu bizim için oldukça önemli. Ünlü isimler de buraya geliyorlar.