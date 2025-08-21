Adana ve Muğla’daki orman yangınları kontrol altına alındı
Adana’nın Sarıçam ve Muğla’nın Seydikemer ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin havadan, karadan ve denizden yürüttüğü çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangın sırasında alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması kısa süreli tedirginlik yaratsa da ekipler ve vatandaşların yoğun mücadelesiyle büyümeden söndürüldü.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde anızdan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Turunçlu Mahallesi'ndeki bir tarlada anızdan başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 40 araç ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 125 personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
